Paolo Conte, doppio concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 DIC - Il 10 e 11 dicembre prossimi alle 21 Paolo Conte si esibirà al teatro Europauditorium di Bologna nel concerto "Cinquant'anni di Azzurro", due serate già sold-out, durante le quali il cantautore astigiano, oltre al celeberrimo brano scritto assieme al paroliere Vito Pallavicini e reso celebre da Adriano Celentano nell'estate del 68, interpreterà le canzoni inserite nell'album "Live in Caracalla - 50 year of Azzurro" registrato dal vivo la scorsa estate a Roma.

Tra Ratafià, Sotto le stelle del jazz, Alle prese con una verde milonga, Messico e nuvole, la stessa Azzurro e molti altri suoi successi, Conte proporrà anche "Lavavetri", il nuovo valzer inserito anche nell'album che dallo scorso novembre è già disponibile nei negozi tradizionali e in digital download sia nella versione in doppio cd che in quella più prestigiosa e ricercata in triplo vinile.