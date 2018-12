Università: aumentano iscrizioni studenti a Parma

(ANSA) - PARMA, 7 DIC - Prosegue il trend positivo delle iscrizioni studentesche all'Università di Parma, avviato nell'anno accademico 2015-16: i dati al primo anno per il 2018-2019 mostrano un +4,2%, con 6.484 iscritti al 30 novembre 2018 contro i 6.221 dell'anno accademico 2017-2018 (+263 matricole). I dati, informa una nota dell'Ateneo, sono stati presentati al ParmaUniverCity Info-Point dal rettore Paolo Andrei e da Sara Rainieri, pro rettrice a Didattica e Servizi agli Studenti.

Il Dipartimento che aumenta di più gli iscritti è Scienze Medico-Veterinarie, che compensa la flessione dello scorso anno con un elevato +38,64%. Incremento a due cifre anche per il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità ambientale (+15,87%). In flessione, invece, il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche (-13,82%) e il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali (-6,04%), entrambi cresciuti invece lo scorso anno. (ANSA).