Coop Ambasciatori festeggia i 10 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 7 DIC - Ambasciatori di cultura, e non solo. Festeggia oggi 10 anni la libreria Coop Ambasciatori di Bologna, in via Orefici, dove trovano spazio 70mila titoli e i cibi di Eataly. Per l'occasione scrittori, cooperatori e rappresentanti delle istituzioni cittadine hanno brindato con i cittadini, anzi, con i lettori, che ogni giorno affollano lo spazio su tre piani. "Una straordinaria mensa per la mens sana", come l'ha definita lo scrittore Marcello Fois, sul manifesto che presentava l'evento.

"I libri rimangano l'alternativa migliore rispetto ad una idea di cittadinanza - ha detto l'assessore comunale alla Cultura Matteo Lepore - lo spirito mutualistico di questo luogo si vede in quello che viene donato alla città, a livello di proposta culturale".