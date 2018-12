Capodanno a Riccione con Radio Deejay

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 7 DIC - Tre giornate di musica, spettacoli e performance con Radio Deejay 'on ice' a Riccione dal 30 dicembre all'1 gennaio. Domenica alle 16.30 piazzale Ceccarini ospiterà i Maneskin, band rivelazione nata a XFactor 2017, mentre la sera di San Silvestro sarà caratterizzata da intrattenimenti in tre location e altrettanti palchi, che 'confluiranno' in piazzale Ceccarini con la musica live dei Qluedo, la performance di Antonio Mezzancella (tra gli artisti più apprezzati a 'Tale e quale show'), la voce di Alessio Bernabei, giochi e dj set con la conduzione di Rudy Zerbi. Il pomeriggio di Capodanno, dalle 16, The Kolors, Irama, il rapper Fasma e il vincitore di Deejay on stage, Matteo Sica.

"Quest'anno abbiamo trovato una formula nuova - commenta Linus, direttore artistico di Radio Deejay - decidendo di fare un Capodanno che non dura un giorno ma tre, strutturato in modo da diversificare l'offerta". Per l'assessore comunale al Turismo, Stefano Caldari, "da operatori e turisti arrivano ottimi segnali".