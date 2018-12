Una mostra su 'Guareschi contro tutti'

Luoghi e personaggi di Giovannino Guareschi tra illustrazione, cinema e vignette rivivono dal 9 dicembre al 13 gennaio allo Spazio Gerra di Reggio Emilia nella mostra 'Guareschi contro tutti', a 110 anni dalla nascita e 50 anni dalla morte, e a 70 anni dall'uscita del primo libro della saga del 'Mondo piccolo'.

Saranno esposti esempi della sua attività di vignettista politico (principalmente per Bertoldo 1936-1943 e Candido 1945-1957), del suo Mondo Piccolo visto sia attraverso manifesti e fotobuste cinematografiche, tratte dai film con Fernandel e Gino Cervi, sia attraverso tavole a fumetti dei graphic novel dedicati. In mostra anche 25 disegni originali creati da alcuni autori italiani di fumetto, tra cui Manara, Silver, Cavazzano, Giardino e Palumbo. Una sezione è poi dedicata ai luoghi di Guareschi che rivivono nello slideshow fotografico 'Mondo piccolo' di Paolo Simonazzi e nell'omonimo docufilm di Alessandro Scillitani, viaggio in un microcosmo tra la riva destra del Po e la via Emilia.