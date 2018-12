Mattarella a 50/o Comunità Don Benzi

(ANSA) - RIMINI, 6 DIC - Ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domani al Palacongressi di Rimini, per festeggiare i 50 anni della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi. Alla celebrazione del mezzo secolo di vita della realtà nata in Romagna nel 1968 saranno presenti 7.000 persone tra ospiti, studenti e appartenenti alla Comunità. Nel corso della mattinata verrà proiettato il film 'Solo cose belle', commedia sulla vita in una casa famiglia dell'associazione. Proprio una casa famiglia sarà teatro del primo incontro del Capo dello Stato che poi visiterà in privato la casa parrocchiale della Grotta Rossa dove ha vissuto don Benzi e raggiungerà il Palacongressi. Qui ascolterà quattro testimonianze: un ragazzo disabile accolto in casa famiglia, una ragazza liberata dalla prostituzione, una giovane impegnata all'estero nel corpo di pace della Comunità e un detenuto che espia la pena con misura alternativa al carcere. A concludere l'evento, l'intervento del presidente della Repubblica.