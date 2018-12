Janacek chiude il Festival Aperto

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 6 DIC - Il Festival Aperto de I Teatri di Reggio Emilia si conclude l'8 dicembre prossimo alle 20.30 al Teatro Cavallerizza con lo spettacolo "The diary of one who disappeared" di Leos Janácek, messo in scena dal regista olandese Ivo Van Hove.

La piece riprende l'omonima opera in versi del compositore ceco per intrecciarla alla sua biografia. Nel 1917 Janácek incontra e si innamora di Kamila Stösslová, una donna di quasi quarant'anni più giovane. Il loro rapporto rimarrà platonico ma Janácek rimarrà ossessionato da lei fino alla sua morte. Lo testimoniano oltre settecento lettere e quest'opera, "The diary of one who disappeared", un lavoro ardente che lo stesso autore descrisse così alla sua musa: "C'è talmente tanta emozione, così tanto fuoco in questo spettacolo, che se ci toccasse saremmo entrambi ridotti in cenere".