Incendio in un capannone nel Cesenate

Ha fatto circa un milione di danni l'incendio di grandi dimensioni scoppiato poco prima delle 2 di a Gualdo, frazione di Longiano, nel Cesenate. Distrutto un grande capannone di Mario Decarli costruito una decina di anni fa nella nuova zona artigianale e industriale di Longiano. Per cause che sono in corso di accertamento, ma che sembrano dovute a un corto circuito scoppiato in un'auto parcheggiata nell'azienda di demolizioni di auto della ditta Decarli.

Le fiamme hanno avvolto e completamente e bruciato diverse altre auto, un muletto e tutto quanto si trovava nel capannone di una superficie di centinaia di metri quadri. Il fuoco è arrivato fino al soffitto, oltre dieci metri di altezza. Sul posto sono arrivati dieci mezzi dei Vigili del Fuoco. Con loro i carabinieri di Longiano che, anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza, cercano ci capire quale possa essere stata la causa dell'incendio.