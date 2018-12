Cacciatore spara a linea elettrica

(ANSA) - FORLÌ, 6 DIC - Un cacciatore, ieri pomeriggio nelle campagne attorno a Forlì, ha sparato a un volatile, non ha colpito la sua preda, ma ha perfettamente centrato un cavo della linea elettrica, danneggiandolo e provocando in alcuni quartieri di Forlì un black out durato alcune ore. I tecnici Enel, subito intervenuti, hanno poi ripristinato la normale erogazione dell'energia elettrica, ponendo fine al black out.