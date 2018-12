Maltempo, in E-R scatta piano resilienza

(ANSA) - BOLOGNA, 4 DIC - Oltre 532 chilometri di linee elettriche rifatte, 100 chilometri di nuovi conduttori e 400 cabine automatizzate. È il 'Piano di resilienza' messo a punto da E-Distribuzione (società del gruppo Enel) e presentato nella sede della Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di potenziare le reti e i collegamenti e metterli in grado di resistere agli eventi acuti di maltempo.

Per il piano vengono investiti quasi 53 milioni in Emilia-Romagna (tra 2017 e 2020). I lavori sono realizzati soprattutto nelle zone appenniniche di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza, per creare reti resistenti a nevicate e gelicidio, e nel Riminese per rispondere alle ondate di calore del periodo estivo.