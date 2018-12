Il satellite Eseo in orbita, progettato da studenti

Il satellite Eseo (European Student Earth Orbiter) è stato lanciato con successo nello spazio e ha raggiunto l'orbita terrestre. Nato grazie a un'iniziativa dell'Agenzia spaziale europea (Esa), Eseo è stato interamente progettato e costruito da studenti di dieci università europee, tra cui, per l'Italia, l'Università di Bologna.

Il lancio è avvenuto il 3 dicembre alle 19.32 (ora italiana) dalla Vandenberg Air Force Base in California. Il satellite era a bordo del vettore SpaceX Falcon 9 nell'ambito della missione SpaceFlight SSO-A SmallSat Express. Il centro di controllo missione di Eseo è ospitato dal Campus di Forlì dell'Università di Bologna. Allo sviluppo di Eseo hanno lavorato più di 600 studenti e tutti i componenti ideati dai team (compresa la piattaforma del satellite) sono stati assemblati in Italia da Sitael, azienda specializzata in progetti spaziali che alcuni anni fa ha incorporato ALMASpace, società nata come spin-off dell'ateneo bolognese.