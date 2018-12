Petra Magoni ospite dei concerti tributo a Frank Zappa

Petra Magoni sarà ospite di tre concerti-tributo a Frank Zappa, a 25 anni dalla scomparsa, e alla sua percussionista Ruth Underwood. Durante i live - dal 4 al 6 dicembre a Bologna (Bravo Caffè), Milano (Blue Note) e Roma (Auditorium Parco della Musica) - saranno presentati i brani raccolti in 'Frank & Ruth', disco del vibrafonista, marimbista e compositore Marco Pacassoni, uscito lo scorso giugno per l'etichetta italo-francese Esordisco di Pierre Ruiz, cui Petra Magoni ha preso parte nel brano 'Planet of the Baritone Women'.

A Petra Magoni, che in queste date sarà la voce del gruppo, e a Marco Pacassoni (vibrafono e marimba) si uniranno Enzo Bocciero (pianoforte e tastiere), Alberto Lombardi (chitarre), Lorenzo De Angeli (basso) e Gregory Hutchinson (batteria).

Nel periodo più ispirato della sua produzione musicale (1967-1977), Zappa trovò il suo alter ego alle percussioni in Ruth Underwood, virtuosa di questi strumenti e moglie di Ian Underwood, il musicista della svolta di 'Hot Rats'.