Pausini e Antonacci il 12/7 al Dall'Ara

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - Toccherà lo stadio Dall'Ara di Bologna il 12 luglio il tour 2019 di Biagio Antonacci e Laura Pausini. Un'amicizia ultraventennale, una collaborazione su tanti singoli compreso l'ultimo 'Il coraggio di andare' e ora un tour: tra giugno e agosto i due artisti coronano i loro incontri dividendosi dieci grandi palcoscenici.

"Tra di noi c'è un'unione quasi fraterna: lui c'è quando vinco o quando perdo, e questa cosa mi fa sentire protetta - spiega Pausini presentando il tour a Milano con l'amico e collega - Non c'è stato niente di marketing, è un desiderio di tornare alle origini: siamo due amici che vanno a cantare insieme per le persone che ci hanno portato qua sopra".

"Restituire sarà la parola d'ordine", conferma Antonacci.

L'amicizia risale al Festival di Sanremo del 1993, il primo da 'big' di Antonacci e il primo, trionfale, da 'nuova proposta' per Laura Pausini.

Prima tappa il 26 giugno al San Nicola di Bari, quindi Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino, Padova, Pescara, Messina e Cagliari.