"Hamilton con Ferrari avrebbe vinto"

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Con Lewis Hamilton alla guida, la Ferrari quest'anno "penso che avrebbe vinto il Mondiale". A pensarla così è l'ex presidente della casa di Maranello, Luca di Montezemolo al Gr Parlamento. "Io credo che quest'anno Hamilton ha fatto la differenza, ha fatto la più bella stagione da quando corre - ha detto Montezemolo, 23 anni con la 'Rossa', otto Mondiali costruttori e sei titoli piloti - Anche lui è un ragazzo che ha i suoi momenti di debolezza e va un po' in crisi, però io credo senz'altro che l'Hamilton di quest'anno con la Ferrari avrebbe vinto: e non lo dico per sminuire Vettel, ma Hamilton quest'anno è stato veramente straordinario, anche se Vettel ha tutte le capacità di potersi rifare con una macchina competitiva".