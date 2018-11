Narain: 'Risposte a cambiamenti clima'

"E' evidente che i cambiamenti climatici sono destinati a aumentare progressivamente, e che non abbiamo ancora messo in campo nessuna risposta. Crediamo di poterci adattare, ma non è cosi: dobbiamo trovare prima possibile una risposta reale e credibile che punti perlomeno a mitigare le conseguenze dell'evoluzione in atto". E' il monito lanciato dall'ambientalista Sunita Narain, da 20 anni alla guida del Cse, il Centro di Ricerca Scientifica e Ambientale di Nuova Delhi, che domani sarà premiata al parco agroalimentare di Fico a Bologna con il Bologna Award 2018. L'appuntamento è previsto alle 16 nello spazio della Fondazione Fico, insieme al presidente Andrea Segrè e all'artista Giobbe Covatta, testimonial 2018 del premio 'Vivere a Spreco Zero'.