Medicinali e cosmetici sequestrati in aeroporto

Sequestro di medicinali e cosmetici pericolosi per la salute all'aeroporto Marconi di Bologna. A scoprirli sono stati gli agenti della Guardia di finanza e i funzionari dell'ufficio Dogane, che hanno rinvenuto 1.300 confezioni di medicinali e cosmetici sprovvisti di prescrizione medica e di autorizzazione dell'Aifa all'introduzione nel territorio nazionale per fini commerciali.

I prodotti, per un peso complessivo di quasi 43 chili, erano all'interno dei bagagli di una passeggera, proveniente dal Ghana. Secondo gli investigatori la merce sarebbe stata rivenduta in Italia, nei negozi etnici specializzati. I finanzieri, così come la Sanità aerea, hanno appurato che i medicinali contengono principi attivi che, se usati in modo inappropriato possono causare gravi danni alla salute. La donna, dopo gli accertamenti, è stata denunciata.