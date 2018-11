Abusi su un bambino, arrestato 36enne

Violenza sessuale ai danni di un bambino 10 anni. Con questa accusa la Polizia di Stato di Reggio Emilia ha arrestato un 36enne. La madre del piccolo si è accorta che qualcosa non andava e alcuni comportamenti anomali del figlio, così ha denunciato tutto. Dalle indagini, condotte da personale specializzato della squadra in forza alla squadra mobile diretta da Guglielmo Battisti, sono emersi gravi indizi di colpevolezza verso l'uomo, un marocchino, che avrebbe sfruttato il rapporto di conoscenza e vicinanza con la famiglia. Così, il pm della Procura di Reggio Emilia ha chiesto e ottenuto dal gip un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato.