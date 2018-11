Parmigiano, 38,4 mln ricavi stimati 2019

Un bilancio preventivo da record, quello del 2019, approvato dall'assemblea del Consorzio del Parmigiano -Reggiano: se nel 2018 la produzione del celebre formaggio è data in crescita del 2% con oltre 3,7 milioni di forme previste - il livello più elevato raggiunto nella storia del Parmigiano-Reggiano - nel 2019 si prevede un ulteriore incremento della produzione che porterà il numero delle forme a quota 3,75 milioni.

Nel bilancio preventivo che ha ricevuto il via libera dall'Assemblea generale dei consorziati - spiega una nota - i ricavi totali 2019 sono stimati a 38,4 milioni di euro contro i 33,4 milioni di euro del preventivo 2018 e i 25,2 milioni di euro del preventivo 2017. Quanto agli investimenti promozionali, questi sono previsti a quota 22,4 i milioni di euro, contro i 20,3 milioni di euro del preventivo 2018 e i 14,3 milioni di euro del preventivo 2017.

In particolare sono 8,6 i milioni stanziati per lo sviluppo dei mercati esteri.