La pista su ghiaccio rotonda più grande d'Europa

Milano Marittima si prepara per il Natale con l'apertura della pista di ghiaccio rotonda più grande d'Europa, con i suoi mille metri quadrati. Si parte sabato 1 dicembre, mentre l'inaugurazione ufficiale è fissata per domenica 2 alle 16.30 con il cantante Lorenzo Baglioni e il comico Giuseppe Giacobazzi. Novità del villaggio MimaOnIce, il djset sulla pista del ghiaccio, mercatini, trenini luminosi e l'ospitalità di grandi sculture luminose provenienti da Dubai, alte oltre 2 metri. L'arte coniuga la solidarietà con 13 artisti: a loro il compito di decorare altrettanti alberi di Natale presenti nella via dello shopping, che vengono battuti all'asta in occasione del gala dinner di beneficenza fissato per il 16 dicembre al Palace Hotel. Il ricavato va a quattro iniziative di inclusione sociale in collaborazione con Mediafriends Onlus. Anche la vicina Cervia si attrezza per il Natale con l'inaugurazione del villaggio in programma sabato 8 dicembre.