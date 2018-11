Al via bando per le biblioteche di quartiere

Utilizzare la creatività degli studenti universitari per progetti nelle biblioteche comunali di quartiere e creare così un nuovo senso di comunità. E' l'obiettivo del bando, disponibile da oggi fino al 30 gennaio, che mette a frutto il premio 'Engaged Cities' della Fondazione Bloomberg, ricevuto dal Comune di Bologna lo scorso maggio a New York.

I sei progetti selezionati accederanno a un finanziamento massimo di 5mila euro e dovranno prevedere attività per un minimo di tre mesi. Potranno presentare proposte associazioni, gruppi di associazioni e gruppi informali con almeno uno studente. L'importo del premio ricevuto dal Comune è di circa 60mila euro e verrà utilizzato per finanziare il bando per due anni. Tutto il percorso avrà come luoghi prioritari di intervento le sei biblioteche di quartiere. "Vogliamo coinvolgere gli studenti su Bologna, perché la città ha bisogno del loro contributo", ha detto il sindaco Virginio Merola, che ha presentato il bando insieme al rettore Francesco Ubertini.