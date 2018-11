Test Abu Dhabi, Leclerc-Ferrari show

Leclerc show ad Abu Dhabi. Il nuovo pilota della Ferrari ha esordito con autorità al volante della monoposto di Maranello nella seconda giornata di test sul circuito di Abu Dhabi, utili soprattutto per provare le nuove gomme Pirelli in vista della stagione 2019. Charles Leclerc, monegasco, 21enne, proveniente dalla Sauber ha preso il posto di Kimi Raikkonen al volante della rossa, passato a sua volta proprio alla Sauber. Leclerc stamattina è sceso in pista fra i primi e subito ha fatto il miglior tempo, 1.36.559.