Sanità: a Unife finanziamento per studiare malattia genetica

(ANSA) - FERRARA, 28 NOV - Oltre 300mila euro per tre anni per indagare i meccanismi molecolari coinvolti in una rara malattia genetica, la Sindrome di Shwachman-Diamond. E' il finanziamento che si sono aggiudicati i ricercatori dell'unità operativa dell'università di Ferrara (Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, sezione di Biochimica e Biologia Molecolare) e dell'Unità Operativa del Centro Fibrosi Cistica dell'Azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Ancona tramite il 'Bando Ricerca finalizzata Giovani' del Ministero della Salute.

"La sindrome di Shwachman-Diamond - spiega Monica Borgatti, responsabile dell'Unità Operativa ferrarese - è caratterizzata da malformazioni scheletriche, disfunzioni del midollo osseo e del sangue con neutropenia e possibile leucemia mieloide acuta.

Poco si sa sui meccanismi molecolari che sono alla base della sua patogenesi e attualmente non sono disponibili farmaci e terapie definitive se non il trapianto di midollo osseo. I dati preliminari ottenuti dalle nostre Unità Operative di Ancona e Ferrara dimostrano che l'attivatore trascrizionale STAT3 e la protein-chinasi mTOR sono iperattivati nei pazienti SDS. Tale risultato è molto promettente in quanto STAT3 e mTOR svolgono un ruolo chiave nello sviluppo della leucemia mieloide acuta, nella differenziazione dei neutrofili e nell'osteogenesi". (ANSA).