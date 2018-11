'Collage vintage', serigrafie di M.G.Preda

'Collage Vintage', prima mostra italiana di serigrafie tratte dai collage di Maria Grazia Preda, è ospitata dal 29 novembre al 24 febbraio nei locali di ONO arte contemporanea, a Bologna. Le opere utilizzano l'arte del recupero creativo di riviste e manifesti e restituiscono l'immaginario di un decennio rimasto nella memoria come un periodo di rinascita economica e sociale, rileggendolo però in chiave contemporanea attraverso una sottile e pungente ironia.

Gli anni Cinquanta, sotto forma di riviste originali d'epoca, sono il bacino da cui attinge l'autrice.

Maria Grazia Preda, nata nel 1969 a Spoleto, vive e lavora a Bologna: dopo gli studi classici si trasferisce a Roma per l'università e comincia a lavorare da indossatrice. Durante le lunghe ore trascorse a lavorare nelle case di moda e showroom attorno a Piazza di Spagna nasce il suo sogno di scavare nel passato glorioso della moda italiana: inizia così a ritagliare immagini da riviste di moda vintage e semplici ritagli si trasformano in collage.