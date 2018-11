Autonomia: governatori, tempi rapidi

(ANSA) - BOLOGNA, 26 NOV - "Tempi rapidi e certi, per arrivare alla redazione dei conseguenti disegni di legge sui quali sarà chiamato ad esprimersi il Parlamento". La richiesta, riferita al raggiungimento dell'Autonomia, è rivolta - con una lettera congiunta inviata oggi a Palazzo Chigi - dai presidenti di Regione Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Attilio Fontana (Lombardia) e Luca Zaia (Veneto) al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"L'autonomia - ha replicato Conte - è un dossier all'attenzione del Governo. Ci siamo riservati di approfondire quanto prima questa cosa. Non faremo in tempo a portarlo in consiglio dei ministri domani, ma sicuramente stiamo, con i vari ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, valutando quelle che sono le varie materie perché occorre definire un perimetro tra competenze statali o regionali, che ci consenta poi, a tutto il sistema Italia, di poter far funzionare, di poter perseguire gli interventi che occorrono".