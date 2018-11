Pari in bianco tra Bologna e Fiorentina

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Pareggio a reti bianche, allo stadio Dall'Ara, tra Bologna e Fiorentina. Lo 0-0 nel 'Derby dell'Appennino', serve poco a entrambe: al Bologna, che si rivede in zona retrocessione, occupando il terzultimo posto e alla Viola che vede l'Europa più lontana. Il punto in carniere non può far gioire troppo Pioli e Inzaghi, condottieri di due squadre che non vincono dal 30 settembre e che hanno urgenza di ritrovare al più presto il sorriso della vittoria.

In una partita combattuta - con diverse occasioni su entrambi i fronti - ad andare più vicina al successo è stata la Fiorentina fermata sul palo al minuto 26 della ripresa, quando Milenkovic di testa sul corner di Veretout ha sfiorato il vantaggio, colpevolmente dimenticato da Danilo e Helander.

Al Tardini, il Parma - dopo aver strapazzato il Torino nell'ultimo turno - batte il Sassuolo e vola in alto, fino in zona Europa League. I crociati partiti subito forte si sono portati sul 2-0 nel giro di 25 minuti con un uno-due di Gervinho e bruno Alves, prima di incassare il gol dei neroverdi di De Zerbi, con Babacar su calcio di rigore confermato anche dalla Var. Una rete che non cambia l'esito del confronto, con i gialloblù a issarsi a venti punti in classifica e a frequentare i piani alti della Serie A.