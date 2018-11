On Hair show, il top del settore capelli

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Oltre 10 mila professionisti del settore - hair stylist, titolari e operatori di salone, distributori - a Bologna On Hair Show & Exhibition, per l'evento organizzato da BolognaFiere Cosmoprof che il 25 e 26 novembre riunisce il mondo dell'acconciatura presentando le proposte più innovative dei leader per il mercato in Italia e all'estero. Più di 100 i brand presenti, a rappresentare il meglio delle proposte prodotto per il settore, frutto della ricerca e delle nuove formulazioni create all'interno dei laboratori delle aziende più avanzate. Tante le novità: dai colori che cambiano tonalità a seconda della temperatura ai phon di ultima generazione, dai prodotti per realizzare schiariture in pochi secondi alle colorazioni semi-permanenti, dai trattamenti protettivi per il capello ai nuovi arredi degni di una hair spa.

In programma gli show all'interno dell'On Hair Theatre, un palcoscenico unico in Italia in cui protagonisti sono il talento e le tendenze più cool del momento.​