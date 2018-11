Auto finisce fuori strada, morto 20enne

(ANSA) - PARMA, 25 NOV - Incidente mortale, nella notte, nel Parmense. Intorno all'una a Chiusa Ferranda, frazione di Fidenza, l'auto su cui viaggiavano quattro giovani - in marcia sulla strada provinciale che collega Fidenza a Soragna - è finita fuori strada, per cause ancora in via di accertamento.

Nel sinistro ha perso la vita un 20enne mentre sono rimaste ferite altre tre persone. Una, in maniera estremamente grave, è ricoverata in rianimazione all'Ospedale 'Maggiore' di Parma. Sempre nella struttura del capoluogo emiliano - a quanto appreso - la seconda persona ferita è tenuta in osservazione nella sezione 'codici rossi' del Pronto Soccorso mentre la terza è stata condotta all'Ospedale di Vaio a Fidenza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.