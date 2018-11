Auto esce di strada, morta 21enne

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Incidente mortale questa mattina alle porte di Bologna, pochi minuti dopo le 7. Un'auto, una Suzuki Swift, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri è finita fuori strada in via Umbro Lorenzini, a Lavino di Mezzo. Gravemente ferita una 21enne originaria del Camerun che è deceduta al Pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore.

A quanto si apprende, al volante c'era un connazionale 30enne, rimasto illeso, mentre a bordo viaggiavano altre due giovani di 26 e 27 anni anche loro soccorse dal 118. Tutti residenti in provincia di Bologna. Tra le ipotesi al vaglio dei militari dell'Arma c'è anche quella che l'incidente possa essere stato provocato da un colpo di sonno.