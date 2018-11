2-1 al Sassuolo, il Parma avanza

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Al Tardini il Parma si aggiudica il derby dell'ora di pranzo, anticipo della 13/a giornata della serie A, battendo 2-1 il Sassuolo. Tre punti che consentono al Parma di raggiungere quota 20 in classifica e scavalcare in classifica proprio i neroverdi di De Zerbi. Le reti tutte nel primo tempo, con il solito Gervinho a segno al 6' e il raddoppio di Bruno Alves al 25'. Inutile per il Sassuolo il rigore trasformato da Babacar al 36'.