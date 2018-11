I supereroi di Jack Kirby a 'BilBOlBul'

(ANSA) - BOLOGNA, 24 NOV - I supereroi 'umani' di Jack Kirby (1917-1994) sono in mostra fino al 5 gennaio a BilBOlBul, il Festival internazionale del fumetto, a Bologna, alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 'Mostri, uomini, dei' presenta una selezione di circa 70 tavole ed edizioni originali provenienti da collezioni private italiane e straniere.

Attraverso la trasformazione dell'archetipo del supereroe (come Captain America, I Fantastici Quattro, Thor, Hulk, Iron Man, gli X-Men, Pantera Nera) Kirby, 'The king of comics', è stato uno dei principali edificatori dell'immaginario collettivo contemporaneo. Artista dall'inconfondibile identità stilistica, ha influenzato in maniera determinante il fumetto contemporaneo: ha creato, da solo o in coppia con lo sceneggiatore Stan Lee, i supereroi Marvel dei blockbuster cinematografici e televisivi e ha influenzato generazioni di artisti e scrittori con la forza visionaria dei disegni e l'originale commistione di fantascienza, tecnologia e temi sociali delle sue storie.