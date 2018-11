F1, Abu Dhabi,Hamilton domina 3/e libere

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Lewis Hamilton su Mercedes è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere in vista del gp di F1 che si correrà domani sul circuito di Yas Marina a Abu Dhabi, ultima prova del mondiale 2018. Il campione del mondo ha corso il suo miglior giro nel tempo di 1:37.176 precedendo i due ferraristi Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel staccati rispettivamente di 288 e 411 millesimi. Quarto e quinto tempo per Verstappen e Bottas. In testacoda Leclerc, per lui 13mo tempo, mentre Ricciardo si è dovuto fermare prima per un problema alla sua monoposto,che forse ha accusato un calo di pressione, e comunque ha fatto il sesto tempo. Lontano dal campione del mondo lo spagnolo Fernando Alonso che domani correrà il suo ultimo gran premio in F1.