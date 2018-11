Cremonini torna in concerto a Bologna

Cesare Cremonini torna nella sua Bologna per tre date alla Unipol Arena (27-28-29 novembre), dopo il successo del concerto di giugno al Dall'Ara, e a ridosso dell'uscita - il 7 dicembre - del nuovo album 'Possibili Scenari per pianoforte e voce', la versione piano e voce dell'ultimo album di inediti. Un lavoro, dice il cantautore, che "offre la possibilità di ricondurre il pubblico a un ascolto più attento, paziente e meno frenetico".

Ridimensionando le misure ma non le ambizioni artistiche, il concerto tradotto dagli stadi ai palazzetti racconta vent'anni di musica tra cantautorato italiano e rock inglese. Al suo fianco c'è sempre Ballo, al basso e banjo, e una band con ottoni, chitarre e cori. Ci sono anche momenti più raccolti, quando Cremonini è al pianoforte, introdotto dal sax di Gabriele Bolognesi, o quello con Andrea Morelli alle chitarre.

Immancabile in scaletta '50 special', primo grande successo giovanile con i Lunapop. Il tour si concluderà il 16 dicembre al Forum di Assago (Milano).