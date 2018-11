Auto pirata travolge ciclista a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 24 NOV - Sono in corso le indagini della polizia per risalire all'auto pirata che la scorsa notte ha travolto un ciclista alla periferia di Piacenza. Ad avere la peggio è stato un giovane di origine indiana che è stato stato trasportato all'ospedale dal 118. La vettura che lo ha centrato in pieno su un cavalcavia, è poi fuggita a tutta velocità.

Stando ai frammenti del mezzo che gli agenti hanno trovato sull'asfalto, si tratterebbe di una Toyota. Le indagini sono in corso.