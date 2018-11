A Bologna la 'Petite Messe' di Rossini

L'Orchestra Senzaspine di Bologna, una realtà unica in Italia che nasce dall'associazione tra oltre 400 strumentisti tutti sotto i 35 anni di età prosegue nel suo omaggio a Gioachino Rossini con l'esecuzione della "Petite Messe Solennelle". Il brano, composto nel 1863, cinque anni prima della sua morte e ultimo peccato di vecchiaia, come il compositore amava definire i suoi ultimi lavori, venne inizialmente scritto per soli, coro, due pianoforti e armonium e solo nel 1867 riadattata da Rossini stesso ritenendo che se l'orchestrazione fosse stata fatta da qualcun altro dopo la sua morte, l'opera non avrebbe più avuto quelle caratteristiche da lui pensate. La proposta bolognese, diretta da Matteo Parmeggiani il 26 novembre alle 20,30 all'Auditorium Manzoni, avrà come solisti la soprano Sandra Pastrana, la mezzosoprano Cristina Melis, il tenore Alessandro Liberatore e il basso Federico Benetti con il Coro del Teatro Comunale di Bologna preparato da Andrea Faidutti.