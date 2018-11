Sciopero medici, appoggio da Regione E-R

Una nuova convocazione della Conferenza Stato-Regioni già per la prossima settimana, per poter sbloccare la situazione e arrivare al rinnovo del contratto nazionale dei medici, nell'interesse dei lavoratori e di tutta la sanità pubblica. È l'impegno che il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l'assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi, hanno ribadito oggi incontrando nella sede dell'assessorato in Viale Aldo Moro, a Bologna, prima i manifestanti, poi una delegazione delle rappresentanze sindacali, a cui è stato confermato il sostegno e l'impegno della Regione per giungere alla conclusione della vertenza. "Condividiamo le vostre ragioni e la necessità di arrivare in tempi rapidi al rinnovo del contratto, dopo tanti anni di attesa", hanno affermato Bonaccini e Venturi.