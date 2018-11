Morto dopo aggressione, due fermi per omicidio

Un intervento in difesa di un

conoscente davanti a un bar in periferia a Bologna. Sarebbe

questo, secondo la ricostruzione degli investigatori della

Squadra Mobile della Questura, il movente dell'aggressione ai

danni di Nicu Chirilà, il metalmeccanico romeno di 55 anni morto

il 15 novembre dopo un lungo ricovero all'Ospedale Maggiore

iniziato il 6 ottobre. Dopo una aggressione non a scopo di

rapina, come hanno riferito gli inquirenti, le sue condizioni si

sono aggravate.

Ieri sono stati eseguiti due fermi di indiziato di delitto,

emessi dalla Procura, per omicidio volontario pluriaggravato nei

confronti di Cosimino Mirko Lettieri, originario del salernitano

di 32 anni, e Ilir Marku, albanese di 49 anni, entrambi

pregiudicati.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, coordinate dal pm

Manuela Cavallo e a cui hanno contribuito anche gli agenti del

Commissariato Bolognina, i fatti si sono svolti tra le 18.30 e

le 19 del 6 ottobre, tutto è iniziato all'esterno di un un bar

in zona Arcoveggio dove un uomo di origine marocchina stava

discutendo con il 32enne per un debito da saldare..