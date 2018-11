Goldin racconta storia Impressionismo

(ANSA) - PARMA, 23 NOV - Un racconto-spettacolo mette in scena l'incanto della pittura da Monet a Van Gogh: lo ha creato Marco Goldin, il maggiore esperto italiano di Impressionismo, e - dopo Salsomaggiore e Milano - domenica 25 novembre (ore 21) toccherà l'Auditorium Paganini di Parma.

Con 'La grande storia dell'Impressionismo' Goldin condurrà lo spettatore nella Francia degli ultimi decenni dell'Ottocento, scandagliando emozione e conoscenza, mettendo insieme parole, immagini e musica. Al suo fianco sul palco Remo Anzovino, tra i principali esponenti della scena musicale contemporanea e autore delle musiche originali dello spettacolo che eseguirà dal vivo al pianoforte, e sullo sfondo le scenografie video create dai videomaker Fabio Massimo Iaquone e Luca Attilii. Il racconto teatrale si svilupperà in cinque momenti, in 100 minuti di spettacolo.

Altre tappe sono già programmate nel 2019 in Emilia-Romagna: il 23 gennaio a Ferrara (Teatro comunale Claudio Abbado) e il 14 marzo a Bologna (teatro Duse).