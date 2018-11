'Mattinate Fai d'inverno' per le scuole

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - Il monastero benedettino di S.Procolo a Bologna, la chiesa di S.Giuseppe a Forlì, la basilica della Ghiara a Reggio, il monastero del Corpus Domini a Ferrara, il Monte di Pietà a Forlì: sono tra i beni aperti in Emilia-Romagna in occasione delle 'Mattinate Fai d'inverno', visite per le scuole a cura degli 'apprendisti ciceroni' dei Fai, il Fondo ambiente italiano, in programma dal 26 novembre al primo dicembre. Per l'occasione in oltre cento città italiane saranno aperti più di 170 tesori poco conosciuti e spesso chiusi al pubblico.

L'iniziativa, alla 7/a edizione, è pensata per il mondo della scuola: gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona per scoprire le loro città da protagonisti, le visite sono condotte da coetanei per vivere un'esperienza di 'educazione tra pari'. Le 'mattinate' sono dedicate alle 'Classi Amiche Fai' che, sottoscrivendo l'iscrizione, condividono gli obiettivi della Fondazione e contribuiscono a tutela e valorizzazione del patrimonio di arte e natura.