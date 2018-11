Venti milioni per strutture balneari E-R

Venti milioni per innovare e valorizzare il patrimonio strutturale del turismo balneare della costa dell'Emilia-Romagna. E' la dotazione prevista dal progetto di legge della giunta regionale sulla promozione e la riqualificazione della costa. L'obiettivo è sostenere i progetti dei Comuni che investono per migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, con una forte vocazione alla sostenibilità.

"Mettiamo sul piatto complessivamente 20 milioni in tre anni - ha detto l'assessore al turismo Andrea Corsini - perché crediamo in questo progetto di legge come volano per rilanciare il Distretto turistico balneare sui mercati nazionali e internazionali. È un progetto che riguarda un distretto che genera oltre 40 milioni di presenze turistiche all'anno e ha tutte le caratteristiche per essere considerato un vero e proprio distretto industriale".