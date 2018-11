In Emilia-Romagna al volante 1h e 19min al giorno

I cittadini emiliano-romagnoli trascorrono ogni giorno in automobile un'ora e 19 minuti e percorrono, a una velocità media di 34,3 km/h, una distanza di 45 chilometri. E' quanto emerge dall'Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2017, realizzato analizzando i dati di circa 3,5 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera Unibox sul proprio veicolo.

A livello nazionale si trascorre in auto, un'ora e 27 minuti e la velocità media è di 29,5 km/h mentre la distanza percorsa è di 43 chilometri al giorno. Per velocità si segnalano le province di Ferrara e Parma con una media di 37,4 km/h e 35,4 km/h. La 'più lenta', Rimini con 29,2 km/h a causa degli elevati flussi di traffico nei mesi estivi. Guardando ai chilometri percorsi ogni anno, si piazza in testa la provincia di Ferrara con 14.323, seguita da Parma (13.670) e Piacenza (13.454) mentre l'auto è meno utilizzata a Rimini (10.981i) e Forlì-Cesena (12.229).