'BilBOlBul' riflette sul fantastico

Il Festival internazionale del fumetto BilBOlBul, che della fuga dalla realtà ha fatto il fil rouge della 12/a edizione, apre il 22 novembre a Bologna nel segno del fantastico con David B, importante autore di graphic novel e costruttore di mondi 'altri'. Sarà lui il protagonista di una lectio magistralis, 'L'altra parte-Riflessioni sul fantastico', all'Accademia di Belle Arti.

La Libreria delle donne ospita invece un incontro dedicato ad un piccolo caso editoriale, 'Io sono Una', memoriale di un'adolescente abusata, ingabbiata in un contesto sociale in cui l'arroganza maschile rimane incontrastata, mentre la solitudine in cui è lasciata la vittima è una nuova e continua violenza; Una è autrice e protagonista di questo memoir grafico ambientato nello Yorkshire di fine anni '70. Emelie Ostergren, talento dell'illustrazione e del disegno svedese contemporaneo, farà una lettura del suo 'Lisa e la casa dei mostri' alla Libreria Trame, dove le tavole originali del libro rimarranno in mostra fino al 29/11.