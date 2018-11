Batterio killer, due decessi in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna ci sono stati due decessi accertati causati dall'infezione da Micobatterio Chimera. Per altri due casi sospetti sono in corso verifiche, mentre per un centinaio di cartelle, su 134, l'indagine deve partire. È l'esito dei controlli avviati dalla Regione in seguito alla richiesta da parte del ministero della Salute che vuole individuare tutte le persone infettate tra il 2010 e il 2018 dal batterio responsabile della morte di un anestesista vicentino, deceduto il 2 novembre, e per la cui infezione sono in corso accertamenti su altri casi sospetti in Veneto.

"Siamo di fronte ad un evento raro, causato probabilmente da un lotto di macchinari prodotti dalla stessa azienda. L'allerta, naturalmente, da parte nostra è massima". Così l'assessore per la salute dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi, annuncia l'avvio di un'indagine della Regione sul Micobatterio chimera, che si può annidare in una macchina in uso nelle sale operatorie. In regione sono almeno due i decessi accertati e dovuti ad infezione dal batterio. Entrambi i casi, si legge in una nota della Regione, si sono verificati dopo un ricovero in cardiochirurgia al Salus Hospital di Reggio Emilia. Per altri due casi sospetti - sempre dopo un ricovero nella stessa struttura - sono in corso accertamenti. La verifica è stata avviata anche sugli anni scorsi, in particolare su un centinaio di cartelle relative a persone sottoposte a interventi di cardiochirurgia in Emilia-Romagna, soprattutto a carico delle valvole cardiache, nel periodo 2010-2017, persone poi decedute. Accertamenti che la Regione sta conducendo anche su richiesta del ministero della Salute.

Sono una trentina in Emilia-Romagna le macchine cuore-polmone che permettono la circolazione extracorporea nel corso di particolari interventi cardiochirurgici. Quelle su cui si è concentrata l'attenzione della Regione, si legge in una nota, sono una ventina, di cui cinque già dismesse negli anni e sostituite. Il legame macchina-batterio è l'acqua, che serve per raffreddare l'apparecchiatura: è da qui che può liberarsi un aerosol con il microrganismo. "La Regione - conclude Venturi - ha già chiesto alle strutture di cardiochirurgia che vengano sostituite tutte le macchine potenzialmente a rischio o che ci sia un loro adeguamento, per evitare altre possibili diffusioni in sala operatoria di agenti patogeni". La Regione, che in questa vicenda coinvolgerà i medici di famiglia, sta preparando inoltre un'informativa che invierà a tutti i pazienti nelle strutture di cardiochirurgia, operati con l'utilizzo della macchina cuore-polmone: l'obiettivo è informarli sulle infezioni che si sono verificate e invitarli, in caso si verificassero successivamente al ricovero sintomi febbrili, a rivolgersi al proprio medico curante.