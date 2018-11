Omaggio a Puccini al teatro Valli di Reggio Emilia

Il Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia aprirà la stagione lirica con un omaggio a Giacomo Puccini: il 22 e 24 novembre andrà in scena "Tosca" alla quale seguiranno, domenica 25, il Convegno internazionale di studi "Puccini 1870-1885. L'organo, il quartetto, l'orchestra, l'opera" e un concerto durante il quale Liuwe Tamminga eseguirà sull'organo Montesanti del 1815 (il Valli è l'unico teatro in Italia ad avere ancora il palcoscenico dotato di un organo a canne) un programma che comprende anche tre brani in prima esecuzione mondiale: l'Elevazione in Sol minore, l'Offertorio in Re maggiore e la Pastorella gravida. Il focus sul compositore di Torre del Lago, pensato dal direttore artistico del Valli, Paolo Cantù, e dal consulente musicale, Francesco Filidei, si concluderà il 29 novembre e 2 dicembre con "Le Villi", "opera ballo" d'esordio di Puccini, proposta nella nova versione critica di Martin Deasy.