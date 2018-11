Nuovo orario dei treni, viaggi più brevi

Tempi di viaggio più brevi e maggiori servizi per i viaggiatori pendolari e i turisti. E' quanto delineato dal nuovo orario di Trenitalia, in vigore dal prossimo 9 dicembre e che vedrà rafforzate la linea Bologna-Ravenna-Rimini e il servizio ferroviario metropolitano Bologna-Imola. Questo grazie a un finanziamento dell'Emilia-Romagna di 3 milioni di euro con l'obiettivo di ridurre i tempi di viaggio tra Bologna e Ravenna, una migliore offerta tra il capoluogo e Rimini e un servizio metropolitano più frequente e capillare nell'area bolognese.

A partire dai primi di dicembre quasi tutte le corse fra Bologna e Ravenna e viceversa - 29 su 38 - saranno effettuate in 69 minuti contro gli 81/83 attuali mentre il prolungamento su Rimini della quasi totalità di questi collegamenti consentirà di portare da 8 a 24 le corse, nei due sensi, fra Bologna e Rimini via Ravenna. Questa nuova offerta si completa con altri collegamenti fra Ravenna e Rimini dando con un incremento medio di 7 treni al giorno.