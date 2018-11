Musica: a Parma il 12/o Barezzi Festival

Sarà la cantautrice inglese con sangue italiano Anna Calvi ad aprire la 12/a edizione del Barezzi Festival, in programma al Teatro Regio di Parma dal 21 al 24 novembre, presentando il nuovo disco 'Hunter'. Ci sarà spazio anche per uno dei mostri sacri della musica italiana, Paolo Conte, che salirà sul palco il 22.

Ed ancora, dalla sperimentazione neo-classica di Nils Frahm, con 'Encores 1', ai sound elettronici internazionali di Lorenzo Senni, Mount Kimbie, Nu Guinea e Lucy; dalle sonorità eleganti di Maria Antonietta, con le canzoni di 'Deluderti', a quelle farcite di influenze esotiche di Joan Thiele e quelle folkloristiche di John De Leo. E poi Villagers, Durdust, Veyl e Guido Maria Grillo, a completare una line-up contraddistinta da qualità, eterogeneità e ricerca artistica. Il festival, la cui direzione artistica è affidata al suo ideatore Giovanni Sparano, è ispirato alla figura di Antonio Barezzi, mecenate che per primo riconobbe il talento del giovane Giuseppe Verdi sovvenzionandone gli studi.