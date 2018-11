'Molestie a paziente', indagato operatore sanitario

Un operatore socio-sanitario dell'ospedale Maggiore di Bologna è indagato per violenza sessuale per una presunta molestia ai danni di un paziente. Il caso è di una ventina di giorni fa e nel frattempo l'Ausl, conseguentemente all'inchiesta penale, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, che in questi giorni è in ferie.

Il paziente, uno straniero, è andato al pronto soccorso con un problema a una costola, una lesione dopo essere stato picchiato. E' stato visitato e portato a fare una radiografia ed è stato allora che l'operatore avrebbe abusato di lui, in un corridoio. Il fatto è stato prima segnalato a un medico e poi alla Polizia, che ha acquisito le immagini dalle telecamere all'interno della struttura e ha avviato indagini. E' stato quindi aperto un fascicolo per violenza sessuale e di conseguenza quello disciplinare dall'ospedale, in attesa di accertare i fatti.