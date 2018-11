Mariotti a Sagra musicale malatestiana

La Sagra musicale malatestiana di Rimini, la cui programmazione quest'anno è stata inglobata negli eventi per l'inaugurazione del rinato Teatro Galli, riaperto dopo 75 anni dai bombardamenti del 1943, prosegue nelle celebrazioni per il 150/mo anniversario della scomparsa di Gioachino Rossini con un doppio concerto il 21 e 25 novembre affidato alla bacchetta di Michele Mariotti.

Il 39/enne direttore pesarese, che guida il coro e l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, per la sua prima volta a Rimini proporrà un programma dove si affrontano due volti differenti del compositore: la sinfonia e le danze del Guglielmo Tell e lo Stabat Mater, il capolavoro sacro che avrà come solisti il soprano Salome Jicia, il mezzosoprano Veronica Simeoni, il tenore Paolo Fanale e il basso Mirco Palazzi.