Incidente nel Ravennate, donna morta

(ANSA) - RAVENNA, 20 NOV - In un incidente stradale a Mezzano, nel ravennate, sulla Statale 16, che in quel punto prende il nome di Reale, in prossimità di via Piangipane, è morta una donna di 47 anni, della zona. Era al volante di una Fiat 500 e si è scontrata con un tir proveniente dalla direzione opposta. Nella successiva carambola, la vettura della donna è stata centrata da altre due auto i cui conducenti hanno riportato ferite non gravi mentre la 47enne è morta sul colpo.

Per i rilievi, è intervenuta la Polizia stradale. Su quel tratto di statale si sono avute forti ripercussioni sulla viabilità.