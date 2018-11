Bastona anziano per 350 euro, 35enne arrestato

Rapina, lesioni e violenza aggravate: sono queste le ipotesi di reato nei confronti di un 35enne di origine marocchina che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Pavullo, nel Modenese, sulla base di una ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Modena, per la violenta aggressione che avrebbe compiuto il 4 novembre scorso a Pavullo su un uomo di 76 anni, tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Il 35enne, che era legato all'anziano da un rapporto di fiducia, lo avrebbe preso a bastonate, intimandogli, dietro minaccia di morte, di non contattare i carabinieri, per portargli via 350 euro. Solo un vicino, il giorno seguente, ha convinto la vittima a denunciare il fatto. Il 35enne ha alle spalle precedenti penali.