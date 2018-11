25 novembre, a Bologna bandiere a mezz'asta

Il Comune e la Città metropolitana di Bologna hanno accolto la proposta nazionale dell'Anci e terranno le bandiere a mezz'asta il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il sindaco Virginio Merola ha scritto ai colleghi dei Comuni del territorio metropolitano perché tutti facciano lo stesso, "in segno di lutto", spiega in una lettera.

Domani, mercoledì 21 novembre alle 14.30, i Consigli comunale metropolitano sono convocati in seduta congiunta a Palazzo D'Accursio e, con Merola e la presidente del Consiglio comunale Luisa Guidone, è annunciata anche la giornalista e scrittrice Julie Bindel.

Tutte le iniziative organizzate in occasione della Giornata sono in un calendario on line sul sito della Città metropolitana dedicato alle Pari opportunità.